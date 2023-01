"Ich bin davon überzeugt, dass die Galeria-Warenhäuser eine Zukunft haben, wenn auch nicht in ihrer derzeitigen Form", betonte Geiwitz. Galeria werde hoffentlich "in drei Kalenderjahren" wieder Gewinn machen, sagte er der "Wirtschaftswoche". Vorher fielen wegen der Umstrukturierungskosten etwa für Umbauten sicher Verluste an. In der "Lebensmittel-Zeitung" sprach er von "drei bis vier Jahren". Signa sei bereit, dafür die nötigen 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, wenn der Insolvenzplan genehmigt werde.