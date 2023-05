Kinarus Therapeutics erhält Geld aus China und kann damit seine Finanzlage stärken. Das Basler Biotech-Unternehmen hat ein Abkommen über ein strategisches Wandeldarlehen in Höhe von 1,5 Millionen Franken mit der chinesischen Investmentgesellschaft ChaoDian (Hangzhou) Investment Management Co. (CDIM) mit Sitz in Hangzhou City unterzeichnet.

11.05.2023 07:50