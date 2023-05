Zur Erinnerung: Im August vergangenen Jahres hat sich Kinarus die Investmentgesellschaft Yorkville an Bord geholt. Diese investieret in Form einer Wandelanleihe innerhalb von 36 Monaten bis zu 20 Millionen Franken in das Biotechunternehmen. Vor knapp drei Wochen hat Kinarus zudem ein Abkommen über ein strategisches Wandeldarlehen in Höhe von 1,5 Millionen Franken mit der chinesischen Investmentgesellschaft ChaoDian (Hangzhou) Investment Management Co. (CDIM) mit Sitz in Hangzhou City unterzeichnet.