Kinarus habe in Zusammenarbeit mit wichtigen Experten ein Protokoll für eine klinische Studie der Phase-II bei Patienten mit IPF entwickelt, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. In dieser Studie soll der Kandidat bei IPF-Patienten eingesetzt werden, um seine Wirkung auf die so genannte forcierte Vitalkapazität zu untersuchen.