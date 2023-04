(Ausführliche Fassung) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion rechnet mit einer Erholung der zuletzt stotternden Geschäfte im Bereich Lieferkettenlösungen im zweiten Halbjahr. Aufgrund des zunehmenden Anteils margenstärkerer Projekte im Auftragsbuch sei in dem Bereich mit einer spürbaren Umsatzsteigerung und einem verbesserten operativen Ergebnis zu rechnen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Kion hatte bereits vergangene Woche vorläufige Zahlen vorgelegt und in diesem Zuge die Jahresprognose angehoben. Diese wurden nun bestätigt. Die Aktie notierte zuletzt leicht im Plus.

27.04.2023 14:47