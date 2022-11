Der KOF-Beschäftigungsindikator wird aus den vierteljährlichen Konjunkturumfragen der KOF berechnet, wobei rund 4500 Unternehmen zu ihren Beschäftigungsplänen und -erwartungen befragt wurden. Immer noch beurteile eine deutliche Mehrheit der befragten Firmen per Saldo den gegenwärtigen Bestand an Beschäftigten als zu tief, so die KOF. Zudem gebe es weiter deutlich mehr Firmen, welche die Zahl an Mitarbeitenden in den nächsten drei Monaten erhöhen möchte als Firmen, die einen Beschäftigungsabbau planten.