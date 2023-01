Die Komax Gruppe verkauft ihren Produktionsstandort in Rotkreuz. Dadurch gibt es einen positiven Effekt auf das betriebliche Ergebnis. So soll der Verkauf den operativen Gewinn auf der Stufe EBIT in 2023 um rund 11 Millionen Franken erhöhen, teilte Komax am Freitag mit.

27.01.2023 07:40