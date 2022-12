Von Januar bis November sind in der Schweiz markant mehr Unternehmen in Insolvenz gegangen. Und der "Nachholbedarf" aus der Pandemie wird wohl im Jahr 2023 weitergehen. Die Firmeninsolvenzen haben in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33 Prozent zugenommen, wie einer am Freitag publizierten Auswertung von Creditreform zu entnehmen ist. Das bedeutet in absoluten Werten, dass von Januar bis November 6144 Unternehmen in der Schweiz ihre Türen für immer geschlossen haben.