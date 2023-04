Der Konsumgüterkonzern Reckitt ist dank Preiserhöhungen mit Wachstum ins Jahr gestartet und passt seinen Ausblick an. Bei der Umsatzprognose erwartet Firmenchef Nicandro Durante jetzt ein Wachstum aus eigener Kraft zwischen 3 und 5 Prozent. Das teilte der Anbieter von Marken wie Calgon, Durex und Vanish am Mittwoch in London mit.

26.04.2023 09:03