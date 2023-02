Der Konsumgüterkonzern Unilever rechnet auch im neuen Geschäftsjahr wegen der anziehenden Preise mit einer gewissen Zurückhaltung der Kunden. Das Management richtet sich daher im Vergleich zu 2022 auf ein geringeres Umsatzwachstum ein. In den zwölf Monaten dürfte das Erlöswachstum organisch mindestens die obere Hälfte der Spanne von drei bis fünf Prozent erreichen, wie der Hersteller von Produkten wie Langnese-Eiscreme und Dove-Seife am Donnerstag in London mitteilte.

09.02.2023 09:41