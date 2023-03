Aryzta will sein Geschäftsjahr, das aktuell von Anfang August bis Ende Juli dauert, an das Kalenderjahr anpassen. Als Teil dieses Prozesses werde das Unternehmen einen geprüften IFRS-Abschluss für den Zeitraum vom 31. Juli 2022 bis zum 29. Juli 2023 und seinen Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2023 für den 17-Monats-Zeitraum vom 31. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2023 veröffentlichen, heisst es in der Mitteilung.