"Wir verdienen schon lange kein Geld mehr in Russland", sagte der in Indien geborene Schweizer, der auf Neujahr die Führung des Herstellers der berühmten roten Bohrmaschine von Christoph Loos übernommen hat. Hilti hat nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs sein Geschäft in Russland stark eingeschränkt. Im vergangenen März hatte der Konzern die Entlassung von 300 der 1300 Mitarbeiter in Russland angekündigt.