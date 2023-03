(Meldung vom 23.3. korrigiert: Vorname von Herrn Bühlmann ist Markus, nicht Martin) - Beim Milchverarbeiter Hochdorf kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Der seit vier Jahren amtierende Markus Bühlmann tritt an der Generalversammlung vom 10. Mai nicht mehr zur Wiederwahl an, wie das Unternehmen am Donnerstag zusammen mit den Jahreszahlen mitteilte.

27.03.2023 10:51