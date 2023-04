(Aktien markierten kein Allzeithoch, sondern einfach einen Höchststand seit 6 Jahren (zweiter Absatz), ausserdem Kurse aktualisiert) - In den Aktien von Holcim werden am Freitag trotz starker Quartalszahlen Gewinne mitgenommen. Der Baustoffhersteller hatte am Morgen mit dem Ergebnis für das erste Quartal alle Erwartungen übertroffen. Und bereits früh im Jahr erhöht Holcim die diesjährigen Finanzziele.

21.04.2023 11:11