(Berichtigt wird im zweiten Absatz, vierter Satz, der Vergleich mit dem Jahr 2019: Es sind "fast so viele" rpt "fast so viele" Buchungen wie im Vor-Corona-Jahr 2019.) - Die wachsende Reiselust nach der Corona-Krise stimmt den Touristikkonzern Tui zuversichtlich für den bevorstehenden Sommer. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März lag der Umsatz mit 3,2 Milliarden Euro rund anderthalbmal so hoch wie im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte. Der saisontypische operative Verlust vor Sondereffekten (bereinigtes Ebit) verringerte sich um gut ein Viertel auf rund 242 Millionen Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Nettoverlust vergrösserte sich dennoch um knapp neun Prozent auf 364 Millionen Euro.

10.05.2023 09:48