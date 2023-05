(Ausführliche Fassung mit korrekten Angaben zum Vorjahreswert der bereinigten operativen Marge im letzten Satz) - Der Softwareanbieter Teamviewer ist im ersten Quartal gewachsen und hat von weniger Kostendruck profitiert. Der Umsatz des Fernwartungsspezialisten zog im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 151,3 Millionen Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In Einzelbereichen ist das Geschäft aber wegen der wirtschaftlichen Lage schwierig, vor allem Kunden in Amerika prüfen ihre Ausgaben für IT-Projekte genauer, insbesondere für grosse Vorhaben. Das Stammgeschäft mit der Fernwartung stabilisiert sich bei den Göppingern allerdings. Das Management um Chef Oliver Steil sieht sich auf gutem Weg zu den Jahreszielen. Die im MDax notierte Aktie verlor dennoch deutlich.

03.05.2023 10:22