(Im zweiten und dritten Absatz werden die Zahlen auf "Millionen" Franken korrigiert) - Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat erstmals Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Dabei steigerte das Unternehmen den Bruttogewinn und legte in beiden Segmenten zu, besonders kräftig in Solutions & Services. Am Ausblick hält SoftwareOne fest und lanciert zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm.

23.11.2022 08:32