Die Firma beschäftigt den Angaben zufolge rund 270 Mitarbeitende am Hauptsitz in Allschwil sowie den Niederlassungen in Singapur, Tokio und Miami. Die Zahl soll weiter erhöht werden. Die Software "Amos" der Firma sei weltweit führend im Bereich MRO, also dem Unterhalt, der Reparatur und der Revision von Flugzeugen, heisst es. Sie zähle 200 Kunden weltweit, darunter vor allem bekannte Airlines und Wartungsfirmen.