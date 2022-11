"Wir werden unsere Strategie konsequent fortsetzen und uns noch stärker auf das fokussieren, was wir wirklich machen wollen und wo wir für unsere institutionellen und privaten Kunden in unseren ausgewählten Märkten Mehrwert schaffen können", lässt sich Vontobel-Chef Zeno Staub in der Mitteilung zitieren. Weitere Details zur neuen Strategie werden am heutigen Nachmittag stattfindenden Investorentag erwartet.