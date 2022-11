(Im letzten Absatz muss es richtig heissen: 23 100 mehr rpt mehr. Im 3. Absatz muss die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit richtig lauten: 82 000 rpt 82 000. Die Bundesagentur hat ihre Angaben korrigiert.) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat saisonüblich um 43 000 auf 2 442 000 zurückgegangen. Sie liege jedoch um 65 000 höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent.

02.11.2022 11:07