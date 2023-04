(Berichtigt wird im vierten Absatz die Zahl und Art des genannten Vertragskundenzuwachses im ersten Quartal, es handelt sich um einen Anstieg um 538 000 bei der Anzahl von Telefonvertragskunden. Im vorletzten Absatz wird ergänzt, dass T-Mobile das Leasing von Endgeräten an bestimmte Kunden derzeit stark zurückfährt.) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US rechnet 2023 mit mehr Neukunden und ist auch bei den Ergebnissen etwas optimistischer als bisher. Chef Mike Sievert konnte die Anleger mit der Bilanz der ersten drei Monate aber nicht ganz überzeugen, beim Jahresausblick für das operative Ergebnis hatten Experten schon vorher so viel auf dem Zettel wie jetzt in Aussicht gestellt. Die US-Tochter der Deutschen Telekom wuchs bei den Serviceumsätzen zudem nicht so stark wie erwartet und musste in toto gar einen Erlösrückgang verbuchen. Die Aktien von T-Mobile und der Bonner Konzernmutter gaben nach.

28.04.2023 13:42