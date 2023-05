Ein Airbus-Sprecher wollte die Informationen auf Nachfrage nicht kommentieren. Der Konzern will Zahlen zu Auslieferungen und Aufträgen erst in einigen Tagen bekannt geben. Der Hersteller leidet seit dem vergangenen Jahr unter angespannten Lieferketten und fehlenden Bauteilen. Am Abend will er seine Finanzzahlen zum ersten Quartal veröffentlichen./stw/jha/