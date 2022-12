Der irische Arzneimittelhersteller Horizon Therapeutics steht offenbar vor der Übernahme durch den US-Biotechnologiekonzern Amgen . Amgen habe rund 116,50 US-Dollar je Aktie und damit insgesamt gut 26 Milliarden Dollar (rund 25,7 Mrd Euro) geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Lage vertraute Person. Es wäre damit die grösste Übernahme für Amgen überhaupt. Der Preis liege rund 20 Prozent über dem Horizon-Schlusskurs von 97,29 Dollar an der US-Technologiebörse Nasdaq vom Freitag. Amgen befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen, eine Transaktion könnte in den kommenden Tagen verkündet werden.

12.12.2022 08:46