Einige Aktionäre hatten die Struktur des Konzerns seit längerem als zu komplex und ineffizient kritisiert. In den vergangenen fünf Jahren hatten die Aktien der Gesellschaft mehr als zwei Drittel ihres Werts eingebüsst, ohne dass das Management grössere Veränderungen angestossen hätte, um eine Wende einzuleiten. Fresenius besteht aus vier Hauptgeschäftsfeldern: Neben der Krankenhauskette Helios und der Sparte Fresenius Kabi für intranvenöse Medikamente gehört dem Konzern eine Minderheitsbeteiligung an FMC sowie Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen Vamed, das Gesundheitszentren baut und betreibt.