Die von riesigen Verlusten während der Coronapandemie gebeutelte Kreuzfahrtindustrie will 2023 die Krise endgültig hinter sich lassen. Für den grössten europäischen Markt Deutschland erwartet der Branchenverband Clia eine "postpandemische Konsolidierungsphase" und die Rückkehr zu einem soliden Wachstum. "Im Laufe dieses Jahres werden wir das Vor-Corona-Volumen an Passagieren wieder erreichen oder übertreffen", sagte Clia-Deutschland-Chef Helge Grammerstorf am Donnerstag in Hamburg.

27.04.2023 19:10