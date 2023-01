Der Abbau finde über die Standorte des Unternehmens in der Schweiz, in Dänemark und in Liechtenstein hinweg statt, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage, ohne allerdings eine konkrete Zahl zu nennen. Bitcoin Suisse beschäftigt derzeit laut den Angaben über 200 Mitarbeitende an den Standorten Zug, Kopenhagen, Vaduz sowie Bratislava.