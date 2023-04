sur-Lausanne (awp) - Die auf Sicherheitslösungen spezialisierte Kudelski-Tochter Nagra ist nun Teil des Verkaufsprogramms Independent Software Vendor von Amazon Web Services (AWS). Das Programm bietet den AWS-Partnern Softwarelösungen, die in Verbindung mit der AWS-Vertriebsorganisation stehen, wie es am Montagabend in einer Mitteilung heisst.

17.04.2023 21:30