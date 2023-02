Kühne + Nagel werde die Aktivitäten mit Frachtflügen an dem grössten Flughafen in Alabama Anfang April aufnehmen, hiess es weiter. Birmingham-Shuttlesworth soll im Südosten der USA zu einem wichtigen Drehkreuz für die Luftfracht werden. In diesem Zusammenhang seien noch im letzten Jahr die Planungsarbeiten zu einer neuen, 25 Millionen US-Dollar teuren Luftfrachtanlage in Angriff genommen worden. Der Spatenstich dazu erfolgt im Mai und der Bau soll den Plänen zufolge zehn Monate später abgeschlossen werden.