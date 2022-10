Das Transportunternehmen aus Schindellegi erzielte zwar das beste Neunmonatsergebnis in der Firmengeschichte. Im dritten Quartal habe es nun aber klare Anzeichen für eine Normalisierung der Lage gegeben, lautet der Tenor der ersten Analystenkommentaren. Margen, wie sie in den letzten Quartalen gesehen wurden, seien daher in Zukunft eher nicht mehr zu erwarten. Dies allerdings sei im Aktienkurs, der seit Anfang Jahr mehr als ein Viertel nachgegeben hat, auch eingepreist.