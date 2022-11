Kühne+Nagel hat Marc Pfeffer in seiner Funktion als Chefjurist per Anfang 2023 auch in die Geschäftsleitung berufen. Er kam laut Mitteilung vom Dienstag 2014 zur internationalen Logistikgruppe mit globaler Verantwortung für die Konzernrechtsabteilung, inklusive Handelskontrolle und Datenschutz. Ihm ist auch die eigenständig geführte Compliance-Abteilung zugeordnet.

22.11.2022 07:00