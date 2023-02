Der frühere CS-Finanzchef Fassbind stelle sich nach zwölfjähriger Zugehörigkeit an der Generalversammlung vom 9. Mai 2023 nicht mehr zur Wiederwahl, erklärte das Unternehmen am Abend in einem Communiqué. Dafür könne man mit Nevistic eine "hervorragend vernetzte" Persönlichkeit als Nachfolgerin vorschlagen.