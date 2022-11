Laut einer Mitteilung von Kühne+Nagel vom Donnerstag handelt es sich dabei um jährlich rund 4,8 Millionen Produkte, welche vom Standort in der Ile-de-France aus an die Boutiquen von Cabaia oder die Wiederverkäufer dieser Produkte geliefert werden sollen. Bis 2024 will Kühne+Nagel dazu mehr als 50 neue Stellen schaffen.