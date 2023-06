Für das gesamte Jahr 2023 hatte das Unternehmen mit einem Umsatz von 90 Prozent des Vor-Coronaniveaus budgetiert, wie DER Touristik Suisse am Dienstag vor den Medien in Zürich bekannt gab. Nun läuft das Geschäft noch besser als geplant: "Solange sich die aktuellen Rahmenbedingungen nicht ändern, könnte dieser Wert per Ende Jahr übertroffen werden", erklärte Firmenchef Dieter Zümpel.