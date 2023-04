Der Kupferkonzern Aurubis wird nach einem überraschend guten Verlauf des ersten Geschäftshalbjahrs optimistischer. 2022/23 dürfte der operative Gewinn vor Steuern nun 450 bis 550 Millionen Euro erreichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Freitag in Hamburg mit. Bisher hatte der Vorstand 400 bis 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Von Aurubis erfasste Analysten hatten zuletzt im Schnitt mit 449 Millionen Euro gerechnet. Vorstandschef Roland Harings begründete die besseren Aussichten mit höheren Schmelz- und Raffinierlöhnen, einer gestiegenen Aurubis-Kupferprämie und einer hohen Nachfrage nach Kupfer-Giesswalzdraht.

21.04.2023 17:11