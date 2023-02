Auf das operative Ergebnis drückten derweil die hohen Energie- und Gaspreise sowie niedrigere Preise für Schwefelsäure - ein Nebenprodukt der Kupferproduktion, das etwa zur Herstellung von Dünger verwendet wird. So stiegen die Energiekosten in den drei Monaten bis Ende Dezember um knapp 18 Prozent auf 73 Millionen Euro. Ohne Absicherungsgeschäfte sowie die Strompreisbremse in Bulgarien wäre der Anstieg aber deutlicher ausgefallen. In dem Land betreibt Aurubis eine Kupferhütte am Standort Pirdop.