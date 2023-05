Das Kuratorium der Neumüller Cewe Color Stiftung hat nach einem monatelangen Führungsstreit einen neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Sitzung seien Helmut Hartig zum Kuratoriumsvorsitzenden und Kay Hafner zu dessen Stellvertreter gewählt worden, teilte das Gremium am Montag in Oldenburg mit. Damit sei die Beschluss- und Arbeitsfähigkeit der Organisation, die als persönlich haftende Gesellschafterin die Geschäfte der im SDax notierten Cewe Stiftung & Co. KGaA führt, wieder "vollständig hergestellt".

08.05.2023 16:54