Chris Fair verfüge über mehr als 25 Jahre an Erfahrung in der Führung von Firmen, die sich in Entwicklungs- und Wachstumsphasen befanden, teilte Kuros am Montag mit. Dabei habe er sich als Führungspersönlichkeit im Bereich Muskel-Skelett-Behandlungen oder in der regenerativen Medizinbranche bewiesen.