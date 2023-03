Der kuwaitische Staat verringert seinen Anteil am Autobauer Mercedes-Benz. Der Verkauf von etwa 20 Millionen Aktien sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, hiess es in einer Mitteilung der Kuwait Investment Authority (KIA) vom Dienstag. Nach der Veräusserung eines Viertels seines Anteils wird KIA noch etwa 53 Millionen Papiere halten. Derzeit liegt er Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bei 6,8 Prozent des Aktienkapitals und damit an dritter Stelle.

28.03.2023 20:03