Um dem Wirtschaftsprüfer zusätzliche Zeit einzuräumen, wird die Genehmigung des Jahresabschlusses auf den 12. April 2023 verschoben. Die für den 30. März 2023 vorgesehene Veröffentlichung des Geschäftsberichts sowie die Investorenkonferenz würden nun am 13. April 2023 stattfinden. Die Generalversammlung wird statt am 16. Mai nun am 13. Juni 2023 stattfinden.