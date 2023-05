(Komplett überarbeitet und ergänzt mit Aussagen von Co-CEO und CFO Martin Hoffmann) - Die Zürcher Laufschuhfirma On hat zum Jahresauftakt deutlich mehr Schuhe verkauft. Die Unterbrüche in den Lieferketten sind überwunden. Nun erhöht der in New York kotierte Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr. Von Januar bis März stiegt der Umsatz um gut 78 Prozent auf 420 Millionen Franken, wie On am Dienstag mitteilte. Es ist der höchste je vom Unternehmen in einem Quartal erzielte Umsatz. Dabei hätten alle Verkaufsregionen und Produktkategorien zum Anstieg beigetragen.

16.05.2023 14:13