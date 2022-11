Von Juli bis September stieg der Umsatz um gut 50 Prozent auf 328,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Für den Anstieg war insbesondere das aussergewöhnlich hohe Wachstum in der Region Asien-Pazifik von über 85 Prozent verantwortlich. Aber auch die anhaltend starke Nachfrage in Nordamerika (+57%) habe geholfen, heisst es.