Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit sollen zwei Atomkraftwerke in Grossbritannien länger als bisher geplant am Netz bleiben. Entsprechende Pläne veröffentlichte das Energieunternehmen Centrica am Dienstag. Demnach sollen die Kraftwerke Heysham 1 und Hartlepool noch bis ins Jahr 2026 Strom liefern - zwei Jahre länger als ursprünglich vorgesehen. Das werde helfen, die Versorgung in diesen unsicheren Zeiten sicherzustellen, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA Centrica-Chef Chris O'Shea.

14.03.2023 16:10