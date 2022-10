Die Aktionäre des Batterieherstellers Leclanché haben an der Generalversammlung am Freitag über die geplante Bilanzstärkung des Unternehmens abgestimmt. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Umwandlung von Schulden in Höhe von rund 41,3 Millionen Franken in Aktien wurde abgesegnet.

02.10.2022 15:18