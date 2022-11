les-Bains (awp) - Leclanché hat Verbindlichkeiten in der Höhe von 41,3 Millionen Franken in eigene Aktien umgewandelt. Das Unternehmen bestätigte am Freitagabend somit erneut eine Information, die grundsätzlich bereits mit dem am Vortag verspätet kommunizierten Halbjahresbericht für 2022 veröffentlicht wurde.

18.11.2022 20:08