Die 95 Meter langen Fähren mit Diesel-/Hybridantrieb sollen die Inseln Islay und Jura, die südlichsten der schottischen Inneren Hebriden, bedienen, wie Leclanché am Dienstag mitteilte. Die Fahrtzeit zwischen den beiden Häfen beträgt etwas mehr als zwei Stunden. Die Lithium-Ionen-Batterien von Leclanché ermöglichten es den Schiffen, leise und kohlenstofffrei in die Häfen einzulaufen, heisst es. Die Fähren sollen in den Jahren 2024 und 2025 fertiggestellt werden.