Konkret halbierte sich der Umsatz in der Berichtsperiode etwa auf noch 7,6 Millionen Franken (VJ 15,2 Mio), wie die Gesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Das Unternehmen steckt daher wenig erstaunlich weiterhin tief in der Verlustzone: Der Betriebsverlust für das erste Halbjahr summierte sich auf 37,8 Millionen (VJ -24,3 Mio). Auch unter dem Strich sah es nicht besser aus. Der Nettoverlust betrug 46,8 Millionen (VJ -31,8 Mio).