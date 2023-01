les-Bains (awp) - Leclanché hat laut einen Angaben einen Durchbruch in der umweltfreundlichen Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien erreicht. In den neu entwickelten Batteriezellen hat Leclanché den Kobalt-Anteil von bisher 20 auf 5 Prozent gesenkt, teilte der Anbieter von Energiespeicherlösungen am Dienstagabend mit.

17.01.2023 19:30