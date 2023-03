So soll den Kunden eine breite Palette von Hybrid-, reinen Batterie- und Brennstoffzellen-Paketlösungen für den Einsatz in Schifffahrts- und Bahnanwendungen angeboten werden, heisst es am Mittwoch in einem Communiqué. Dabei werde eine Vielzahl von Energiequellen wie Motoren, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Batteriepacks sowie andere Komponenten genutzt.