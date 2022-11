Leoni ist spezialisiert unter anderem auf Bordnetze für Autos und nach Kampers Worten von der Transformation vom Verbrenner zum Elektroantrieb wenig betroffen. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 100 000 Mitarbeiter in 28 Ländern und erzielte 2021 einen Konzernumsatz von 5,1 Milliarden Euro. Kabelbäume für Pkw werden unter anderem in der Ukraine produziert. Die beiden Leoni-Werke dort seien von den russischen Angriffen bisher verschont geblieben, die Mitarbeiter würden jedoch immer wieder von Luftalarm verunsichert. Die dann ausfallende Produktion werde etwa am Wochenende nachgeholt./dm/DP/stk