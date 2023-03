Einer der grossen Autozulieferer in Deutschland, die Nürnberger Leoni AG, soll von der Börse genommen werden. Im Zuge eines Sanierungskonzeptes soll es einen Kapitalschnitt geben, anschliessend soll der österreichische Unternehmer Josef Pierer (KTM) mit frischem Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro einsteigen, teilte Leoni am Mittwoch mit. Pierer werde mit 708 Millionen Euro knapp die Hälfte der Schulden übernehmen. Der Rest der Schulden bleibt bei Leoni.

29.03.2023 15:03